День открытых дверей провели в департаменте Комитета труда, соцзащиты и миграции СКО

Процедура установления инвалидности, несвоевременная поставка оборудования — с этими и другими вопросами обратились североказахстанцы в День открытых дверей в областном департаменте Комитета труда, соцзащиты и миграции. На диалоговой площадке присутствовали представителей различных государственных учреждений.

Руководитель проектного офиса «Қызылжар адалдық алаңы» Салимхан Сабитов в первых рядах тех, кто пришел за помощью к специалистам департамента. Вопрос у него от лица многих североказахстанцев с ограниченными возможностями. На интерактивную карту общественного контроля часто поступает вопрос «почему согласно новым нормативам РК их снимают с инвалидности 3 группы?».

Салимхан Сабитов, руководитель проектного офиса«Қызылжар адалдық алаңы»:



— Оказывается, что лица с инвалидностью, которые имели 3 группу, при повторном наблюдении врачей, которые проходят переосвидетельствование инвалидности, получают положительный результат, т.е. есть улучшения, по мнению экспертов. В связи с этим у них убирается инвалидность.

Ответ Салимхан получил. Ничего абсурдного в изменениях эксперты не видят. Если возникнут осложнения, то можно снова пройти переосвидетельствование, и люди заново получат инвалидность. Волнующий вопрос задавали и в онлайн-формете. Жительница села Пресновки Жамбылского района еще в прошлом году через портал социальных услуг заказала для своего особенного ребенка ортопедический корсет и стельки. Время идет, ребенок растет, а заказа до сих пор нет, да и ответа определенного от специалистов тоже.



Салима Алпысова-заместитель руководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции РК по СКО:

-Она стоит на исполнении. На получение корсета и стелек.

-Да, но есть какие-то регламенты по срокам? Ведь ребенок вырастет, и он будет не нужен.

— Если поставлено на исполнение. и у нас вот корсетами и стельками занимается протезно-ортопедический завод, который работает в Петропавловске.



День открытых дверей проводят ежегодно. Такой формат взаимодействия с жителями позволяет решать многие вопросы. В прошлом году специалисты соцзащиты оказали почти 6, 5 тысяч государственных услуг, более 900 из которых — дистанционно. Замечаний и жалоб нет.

Анастасия Остертак