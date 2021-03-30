К оживлённым трассам массово выходят косули

Новости МТРК

21:38 30 Марта 2021

Вот так привольно бродят косули вдоль республиканской трассы. Такую картину Рамиль Усманов, проезжая мимо, наблюдал несколько недель подряд. Судя по всему, животные вышли к дороге в поисках пищи, говорит обеспокоенный горожанин.

Рамиль Усманов, житель г. Петропавловска:

— Они ходят и просто едят кусты. Ну, не одно дикое животное не будет идти к дороге, где его будут беспокоить.

Зимой и в начале весны дополнительный источник пищи для косуль жизненно необходим. Сейчас ни ягод, ни листьев, ни грибов, которыми так любят полакомиться эти парнокопытные. В инспекции лесного хозяйства говорят, что в охотничьих хозяйствах животных подкармливают 2-3 раза в день. В нашем регионе их насчитывается- 47.

Андрей Красников — главный специалист отдела РГУ «Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»:

— Хозяйства постоянно отчитываются. На сегодня уже выложено 5 тысяч центнеров сена, 7 тысяч центнеров зерна , 200 тысяч кормовых веников и примерно 13 тонн соли. То, что они выходят к дорогам, связано с тем, что тут меньше снега. Или он более твердый, что им легче ходить.

Жанель Бисенбаева- корреспондент:

— Высота снежного покрова для благоприятного существования парнокопытных не должна превышать 30 см. Этой зимой животным приходится тяжелей. Из-за большого количества осадков и, как следствие, критической высоты сугробов, они просто проваливаются в снег. Поэтому и вынуждены, выходить на более ровную поверхность — к дорогам.

В инспекции заверяют, проблему будут решать несколькими способами. Один из них — с помощью специальной техники пробивать дорогу в заснеженном поле. Таким образом, животные смогут свободно передвигаться по уже расчищенным путям. Всего в регионе насчитывается около 24 тысяч парнокопытных, больше половины, а именно- 18 тысяч из них- косули.

 

Жанель Бисенбаева

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