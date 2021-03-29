В Северном Казахстане продолжают расти цены на бензин и дизельное топливо

Новости МТРК

21:39 29 Марта 2021

В последний раз цена на топливо повышалась в конце первой декады марта. Тогда средняя стоимость популярной марки бензина АИ-92 составляла 160 тенге, сейчас уже — 166 тенге. Повысился ценник и 95 -го. Теперь автомобилисты отдают за него 182 тенге, подорожание на 6 тенге. Что касаемо дизельного топлива, средняя стоимость его сейчас 187 тенге, что на 2 тенге дороже прежней цены.

Фархат Ибраев, заместитель руководителя управления предпринимательства и интдустриально-инновационного развития СКО:

— На сегодня насчитывается 105 автозаправок. Причины удорожания цены — буквально на днях Атырауский нефтеперерабатывающий завод встал на ремонт, также перевозки и логистика подорожали. В настоящее время департаментом проводится детальный анализ на выяснение причин повышения цен, и в течение недели мы будем видеть итоги.

Анжелика Сычёва

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