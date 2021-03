В СК под угрозой подтопления 79 населенных пунктов

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Абай Альжанов, корреспондент:

— Паводковая ситуация в регионе сейчас стабильная. Толщина льда на водоемах достигает 1 метра. В прошлом году было 73 сантиметра. Из-за холодной погоды глубина промерзания почвы начинается от 52 и местами доходит до 150 сантиметров. По прогнозам метеорологов, подъем уровня воды начнётся с малых рек в первой декаде апреля.



После продолжительной и холодной зимы в СК наконец пришла оттепель. В прошлом году весна в регионе наступила в начале марта. Резкие перепады температур, когда ночью столбик термометра опускается ниже нуля и днем он повышается, таят угрозу паводка. Поводов для беспокойства добавляет и высота снежного покрова, говорят специалисты.

Роман Гиричев, инженер филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Высота снега варьируется от 13 см в Акжарском районе до 54 см на севере Кызылжарского района. В 2021 году погода способствует сохранению снежного покрова, а в прошлом году в связи с аномально теплыми температурами таяние снега пришлось на 2,3 декаду марта. Паводка, как в 2017, не ожидается, но угроза есть.



Предупрежден — значит вооружен. Спасатели региона активно готовятся к предстоящей стихии. Очернение полей чс-ники провели на участках протяженностью 609 километров. Параллельно с этим очищают арыки и каналы. Не забывают и про уборку снега. Вывезли уже порядка 1,8 млн кубометров снега. А для предотвращения образования ледовых заторов на водоемах проводятся взрывные работы.

Сакен Агзамов, начальник отдела ДЧС СКО:

— Перед выходными проведены взрывные работы в 3 районах области. Общая площадь- более 3 тысяч квадратных метров. Работы провели на 11 опасных участках. Скоро их начнем в Тайыншинском районе. ДЧС создал специальные группировки. Эти группировки будут разосланы в районы, которые подвержены затоплению. Будут проводиться все противопаводковые мероприятия совместно с МИО. Ситуация находится под контролем.



По данным на 29 марта в СК под угрозой подтопления находятся 79 населенных пунктов.

Абай Альжанов