Петропавловск участвовал в международной эко-акции «Час Земли»

С начала это сделали в Рабочем поселке, затем в микрорайоне «Береке», в поселках Солнечном, Борках и Заречном. 20 и 19 микрорайоны, Подгора, Зайсан тоже на час отказались от света в рамках полезной эко-акции. В Петропавловске впервые ее провели в 2014-м году. Постепенно к ней стали подключаться все больше участников.

Азат Жумагул, эко-амбассадор СКО:

— Письма, в принципе, департамент экологии разослал во все организации. В прошлом году поддержали «Кызылжар Су», «Очистные сооружения», ТОО «Радуга» также поддержали эту акцию.



