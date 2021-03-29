Петропавловск участвовал в международной эко-акции «Час Земли»

Экология

21:28 29 Марта 2021

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С начала это сделали в Рабочем поселке, затем в микрорайоне «Береке», в поселках Солнечном, Борках и Заречном. 20 и 19 микрорайоны, Подгора, Зайсан тоже на час отказались от света в рамках полезной эко-акции. В Петропавловске впервые ее провели в 2014-м году. Постепенно к ней стали подключаться все больше участников.

Азат Жумагул, эко-амбассадор СКО:

— Письма, в принципе, департамент экологии разослал во все организации. В прошлом году поддержали «Кызылжар Су», «Очистные сооружения», ТОО «Радуга» также поддержали эту акцию.

Дарья Пышмынцева

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