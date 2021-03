YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В регионе наблюдается дефицит кадров в сфере дорожного строительства. Остро не хватает механизаторов, инженеров, асфальтоукладчиков, машинистов. Всего 300 вакансий.

Несмотря на заработную плату- 200 тысяч тенге и выше, желающих работать в этой отрасли, не много. Строительным компаниям приходится привлекать работников из других стран, к примеру, из России и Армении. Для решения вопроса специалисты проводят большую профориентационную работу среди школьников и студентов. В региональном филиале республиканского Национального центра качества дорожных активов с этого года за счёт собственных средств планируют обучать студентов.

Жолдыбай Тентеков, директор филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по СКО:

— Студенты идут, потому что мы платим заработную плату .Они работают по договору, как внештатные сотрудники, по прошлому году студентам мы за практику платили по 85 тысяч тенге. В целом по области есть большая текучесть кадров, это работа сезонная. Летом работают, зимой -нет. Некоторые уходят, потому что ищут ту специальность , где стабильность. Но некоторые предприятия, все же, в зимний период выплачивают своим работникам какие-то деньги, средний месячный тариф



