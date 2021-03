В СКО проходит ежегодная олимпиада среди учителей

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Более двух тысяч учителей приняли участие в первом туре ежегодной олимпиады среди педагогов. И только 150 дошли до заключительного этапа. 26 марта свои знания, смекалку и эрудицию показали учителям физики и математики.

Педагог-исследователь Калиша Айтмуханова в образовании почти полвека. Она — учитель математики. За всю свою трудовую деятельность воспитала не одно поколение учеников, которые участвовали в олимпиадах различного уровня. Сегодня педагог сама решила проверить свои силы и с удовольствем участвует в интеллектуальном состязании.

Калиша Айтмуханова — учитель математики КГУ «Школа-детский сад №26»:



— На городском этапе я заняла первое место. Я думаю, с моим педагогическим стажем это вполне естественно. Молодежь, которая принимала вместе со мной участие в этом конкурсе, у них, конечно же, все еще впереди. Все приходит с возрастом. Самое главное, я считаю, для учителя очень важно продолжать свое образование ежедневно.

Каждый участник решает три задачи с разным уровнем сложности. На всё дается два часа. В первом -отборчоном туре участвовали почти 2 тысячи учителей со всей области. И только 150 прошли — во второй — заключительный.

Айгуль Жилкожина — заместитель директора центра методической работы и информационных технологий в сфере образования управления образования СКО:

— На всех этапах олимпиады рассматриваются разные формы заданий. Допустим, вчера у нас проходила олимпиада для учителей химии, было два этапа. Первый — теоретическая часть, второй — презентация своего портфолио, то есть, педагог представлял опыт своей работы, показывал свои достижения. Сегодня проходит олимпиада по физике и математике. Задания направлены на математическую и функциональную грамотность педагогов.



Имена победителей будут известны 31 марта. Их наградят дипломами и сертификатами.

Алишер Ашимов