В антикоррупционной службе начали досудебное расследование. Как известно, компьютерная техника закупалась за счет резерва Правительства РК на неотложные затраты. Ущерб государству составил более 12 млн тенге. Окончательное решение по делу примут по результатам проведения следственных действий.

Анастасия Остертак