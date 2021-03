Скоро по программе «Шанырак» в Петропавловске сдадут 18-этажный дом

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

29 марта для очередников местных исполнительных органов стартует конкурс на участие в государственной программе «Шаңырақ».

Для участников программы в Петропавловске возводят 10 многоэтажных домов. Один из них уже полностью готов. Сдаваться будет 18-этажка по улице Жамбыла Жабаева. Квартиры в чистовой отделке. Всего их 108. Стоимость одного квадратного метра составляет 160 тысяч тенге.

Арман Сугралин, руководитель отдела развития бизнеса СКОФ АО «Отбасы банк»:

— Для того, чтобы подать заявку, необходимо быть очередником местного исполнительного органа. Также необходимо быть вкладчиком АО «Отбасы банк» и иметь первоначальный взнос не менее 10% от стоимости жилья. Прием заявлений также осуществляется на портале недвижимости Baspana.kz