С начала 2021-го трое детей пострадали на дорогах СКО

Это четвёртый класс школы № 14 имени Юрия Гагарина. Тема классного часа — безопасное поведение на дороге. Если с пешеходным переходом и светофором ребята хорошо знакомы, то с регулировщиком все с точностью наоборот. Его сигналов часто не знают даже взрослые, говорят полицейские. Вместе с ними не торопясь школьники изучили каждое положение жезла. А чтобы закрепить полученные знания, желающие попробовали себя в роли регулировщиков.

Эвелина Новосёлова — учащаяся СШ № 14 имени Юрия Гагарина:



— Сегодня к нам приходил сотрудник полиции. Он рассказал нам, как правильно переходить дорогу. Я перехожу дорогу на зелёный свет, а если нет светофора, то перехожу дорогу по «зебре». Берегите себя и соблюдайте ПДД!



Переходя дорогу, никогда не стоит спешить. Из-за ритмичной и громкой музыки в наушниках мальчишки и девчонки часто забывают об этом правиле. Также они становятся невнимательными и создают аварийные ситуации, когда преодолевают проезжую часть с надвинутым на лицо капюшоном. Мелочи, на первый взгляд, но на них стоит обращать внимание.

Азамат Жамуков — старший инспектор УМПС ДП СКО:



— В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сегодня мы в учебных заведениях проводим лекции. Доводим основные требования ПДД, безопасного поведения на дорогах, а также жесты регулировщика с вручением буклетов и памяток профилактического характера.



Главный пример для подрастающего поколения — взрослые. Поэтому памятки стражи порядка вручали и им. Во время бесед с водителями напоминали, что возле пешеходных переходов нужно всегда сбавлять скорость, а перевозить детей следует только в специальных креслах. Правилами безопасности нельзя пренебрегать. По данным полицейским, с начала года на дорогах области пострадали трое детей.

Дарья Пышмынцева