Петропавловские полицейские задержали киберпреступника, который обманывал горожан

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Полицейские Петропавловска задержали 31-летнего жителя Алматы, подозреваемого в серии интернет-мошенничеств. Мужчина продавал несуществующий товар в соцсети Instagram и получал за него предоплату. Только за одну сделку он зарабатывал от 10 до 300 тысяч тенге

Просил предоплату и пропадал. Полицейским поступило много заявлений от горожан. Во всех случаях потерпевшие сообщали, что стали жертвой киберпреступника в популярной соцсети Instagram. На странице интернет-магазина пользователь выставлял на продажу дорогостоящую женскую одежды и аксессуары, требовал предоплату, а после чего переставал выходить на связь. Факты внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье «Мошенничество».

Жангельды Апенов — старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции УП г.Петропавловска:

— В основном жертвами становились женщины. В социальной сети Instagram на странице «Modnyi Store» заказали женские вещи и перевели предоплату. Суммы перечислений разные: от 10 до 300 тысяч тенге. После поступления денежных средств злоумышленник переставал выходить на связь.



В ходе операции криминальные полицейские установили подозреваемого. Им оказался 31-летний житель г. Алматы. Стражи порядка задержали злоумышленника во время служебной командировки в Карагандинской области. Сейчас его взяли под стражу. Следователи проверяют причастность алматинца и к другим аналогичным преступлениям.

— Вы получали предоплату. Куда получали предоплату?

— На Qiwi-кошелек.

— После получения предоплаты какие ваши действия были?

— Думал верну, так и не получилось.

– Дальше, что? И вы заблокировали их?

— Ага…

— А писали вы как им, в WhatsApp, или в Instagram?

— Да, в direct.



Сейчас в материалах дела 13 эпизодов по г. Петропавловску. Полицейские напоминают, что требование предоплаты за товары и услуги — одна из самых распространённых схем интернет-мошенничеств. Потому призывают пользователей быть бдительными и ни в коем случае не соглашаться на предоплату. А ещё полицейские рекомендуют североказахстанцам перед совершением финансовых операций изучать репутацию интернет-магазинов и просить продавца присылать видеообзор товара.

Абай Альжанов