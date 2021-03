Областной театр кукол отметил своё 30-летие

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Более 60 спектаклей, сотни кукол, столько же гастрольных поездок, свыше одного миллиона юных зрителей. Все это история областного театра кукол. Сегодня он отмечает свое 30-летие. В честь юбилея для коллектива прошел праздничный концерт. Труд 8-ми работников отметили медалями «Мәдениет саласының үздігі».

Ольга Алпатова пришла в театр кукол 20 лет назад. За это время актриса сыграла в более 30 спектаклях. Зайчик, лисичка, Снегурочка. Ролей было немало, и каждая интересна по-своему, но, больше нравятся отрицательные персонажи, признается актриса. В них надо вжиться, прочувствовать, обыграть, это и привлекает. На торжественном собрании, посвященном 30-летию театра, Ольга в числе награждённых. Ее труд отметили медалью «Мәдениет саласының үздігі».

Ольга Алпатова, актриса областного театра кукол:



— В 99-м году я попала сюда на практику. Мне сразу понравился коллектив театра, я очень люблю детей, я сразу решила что пойду работать именно в театр кукол. Потому что это очень замечательно, когда мы радуем детей. Очень много постановок у нас. Очень много международных фестивалей, где мы получали замечательные награды.



Первая премьера «Винни Пух и все, все, все» состоялась в 91-м году. За 30 лет работы на сцене театра поставили более 60 спектаклей, их увидели и оценили свыше миллиона юных зрителей.

Анна Пульникова, специалист — культорганизатор областного театра кукол:



— Предыдущий сложный год, мы не остались в стороне, мы продолжали работать онлайн, была масса мероприятий. Сейчас мы работаем согласно санитарным номам. И, пользуясь случаем, хочу пригласить всех юных зрителей в наш театр кукол. Каждую субботу и воскресенье в 12 часов на наши замечательны сказки, а также игры и конкурсы перед началом.

Творческий коллектив и в этом сезоне продолжит радовать юных зрителей новыми, увлекательными постановками.

Анастасия Остертак