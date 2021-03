YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Впервые в истории. Баскетбольный клуб «Барс» завоевал долгожданный чемпионский титул в первенстве страны.

По итогам сезона североказахстанцы заработали 45 очков и показали рекордный результат: одержали 21 победу при 3 поражениях. А ещё 2 баскетболиста петропавловского клуба удостоены звания лучших игроков лиги. Отмечу, в составе нашей команды все спортсмены — местные воспитанники.

Абай Альжанов