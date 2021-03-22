«Ұлыстың ұлы күні — Наурыз»

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Новости МТРК
COVID-19: Казахстан
Волонтеры
Важное за неделю
Вечерние новости
8 Марта
Выборы
Правоохранительные органы
Общество
Сельское хозяйство
Культура
Спорт
Власть
Погода
ЖКХ
Строительство
Разное
Дети/молодежь
Музыка
Энергетика
Здравоохранение
Бизнес и экономика
Авто и дороги
Криминал
Образование
Народ в потоке истории
Дорожная карта
ДЧС
20 добрых дел
Налоговое управление
Благотворительность
Таможня
Новая индустриализация
Программа передач
Промышленность
100 шагов
СМИ
Паводок
Личность
Экология
Туризм
программы
Слышащий акимат
Информационное обозрение
Сделано в СКО
Занимательная наука
Рухани жаңғыру
Адал көмек
PRO - здоровье
Программа 7+7
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16:06 22 Марта 2021
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