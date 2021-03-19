В Петропавловске хотят повысить тарифы на газ

Новости МТРК

21:42 19 Марта 2021

Удорожание монополисты объясняют несколькими факторами. В первую очередь, это увеличение стоимости газа на 38% у завода-изготовителя. Повысились и транспортные расходы, отмечает директор «Горгаза». Дополнительные поступления позволят монополистам повысить зарплаты своим работникам. Срок рассмотрения нового тарифа — 30 дней.

Олег Иванов, директор ТОО «Горгаз»:

— Средняя зарплата на предприятии 132 тысячи тенге. Проектируемая цена зарплаты по новой смете- 145 тысяч. На сегодня у специалистов, занятых в сфере газоснабжения, она низкая. Не удается удержать персонал перед строительным сезоном, люди уходят. Поэтому повышение зарплаты- ключевой момент. Кроме того, на рост цены способствует повышения тарифов на другие коммунальные услуги.

 

 

 

Абай Альжанов

 

 

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