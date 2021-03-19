Праздничный мастер-класс организовали в городском доме культуры

Культура

21:23 19 Марта 2021

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Екатерина Восипёнок — одна из участниц мастер-класса. Несмотря на то, что игрой на домбре занимается 5 лет, решила посетить тренинг по игре на музыкальных инструментах. Любовь к двухструнной ей привили дедушка с бабушкой, рассказывает студентка.

Екатерина Восипёнок, студентка педагогического колледжа им. М. Жумабаева:

— Нас пригласили на мероприятие, показали, из чего состоит домбра, о ее видах, в каких городах обучают этому ремеслу. Мероприятие нам очень понравилось. За все это определенное время я получила новые знания, новые навыки и научилась прислушиваться к инструменту, к его звучанию.

Мастер-класс вёл руководитель фольклорного ансамбля «Теріскей» городского дома культуры Женис Кабдолгариев. Он рад поделиться своими знаниями со студентами и считает важным развивать интерес к народному творчеству.

Женис Кабдолгариев — руководитель фольклорного ансамбля «Теріскей» городского дома культуры

— Мастер-класс проводился по казахским народным традиционным инструментам. Таких как домбра, жетыген. Мы показывали инструменты, рассказывали об его истории, игрались фрагменты произведений.

Мастер-класс прошел по нескольким направлениям. Организаторы постарались создать по-настоящему творческую атмосферу.

Айнаш Доспанбетова, и.о. директора городского дома культуры:

 — Впервые такое мероприятие проходит в рамках празднования Наурыз. Есть мастер-класс по театрализации, пригласили профессиональных актеров на русском и на казахском языках. Дальше функционирует художественно-декоративная студия «ДЕКО-АРТ» на базе ГДК, там рисование, лепка, папье — маше. Также мастер-класс по костюмам национальным, там будет лекция о традициях. И мастер-класс по вокалу.

Тренинги объединили 50 молодых и талантливых ребят. После состоялся торжественный концерт в честь Наурыз мейрамы.

Жанель Бисенбаева

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