Как встречают наурыз в семье полицейских

Новости МТРК, Правоохранительные органы

21:25 19 Марта 2021

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Ерлан Мурзагулов — оперативник, Кымбат — следователь. Служба в полиции оставляет мало времени на семью, говорят супруги. Но выделить день для близких в такой праздник — очень важно, говорят полицейские. Даже несмотря на то, что в Наурыз оба будут нести службу. Для них этот праздник — отличный повод собраться всем вместе. За дастарханом — три поколения семьи.

Кымбат Мурзагулова:

— Каждый год мы готовим Наурыз-коже. Он состоит из семи ингредиентов. Я всегда готовлю для своей семьи это блюдо. Моим сыновьям и мужу очень нравится. Близкие и родственники с удовольствием приходят к нам отведать Наурыз-коже.

Семь ингредиентов наурыз-коже символизируют счастье, удачу, мудрость, здоровье, богатство, быстрый рост и покровительство неба.

Вместе с домашним уютом под шаныраком рождается волшебная атмосфера весеннего праздника. Старшие дают бата — благословение. Чтобы наступивший год по мусульманскому календарю был счастливым для семьи.

 

 

 

Айгерим Мукашева

 

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