В Петропавловске хотят повысить тарифы на газ

Удорожание монополисты объясняют несколькими факторами. В первую очередь, это увеличение стоимости газа на 38% у завода-изготовителя. Повысились и транспортные расходы, отмечает директор «Горгаза». Дополнительные поступления позволят монополистам повысить зарплаты своим работникам. Срок рассмотрения нового тарифа — 30 дней.

Олег Иванов, директор ТОО «Горгаз»:

— Средняя зарплата на предприятии 132 тысячи тенге. Проектируемая цена зарплаты по новой смете- 145 тысяч. На сегодня у специалистов, занятых в сфере газоснабжения, она низкая. Не удается удержать персонал перед строительным сезоном, люди уходят. Поэтому повышение зарплаты- ключевой момент. Кроме того, на рост цены способствует повышения тарифов на другие коммунальные услуги.

Абай Альжанов