Оплата налогов, не выходя из дома

Скачать его может любой гражданин через «APP store» или «Play Market», войти в систему тоже не составит труда. Сделать это можно по ИИН, паролю или же коду быстрого доступа. Кроме того, через данное приложение кроме уплаты задолженностей по налогам и ЕСП без изъятия комиссии, можно посмотреть объекты налогообложения, это может быть недвижимость или транспорт. Здесь же можно забронировать посещение центров оказания услуг органов государственных доходов, а еще:

Жанат Жумабекова, главный специалист Управления разъяснительной работы департамента государственных доходов по СКО:

— Произвести зачет излишне уплаченных сумм налогов, проверить и рассчитать налоги на имущество, землю, транспорт, направить заявку на корректировку сведений о недвижимости и транспорте, проверить начисление работодателями зарплаты. Также в данном приложении в сервисе «Предстоящие платежи» размещен исчисленный налог на транспорт за 2020.

Анжелика Сычёва