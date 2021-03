На заседании акимата подвели итоги социально-экономического развития за 2 месяца 2021 года

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Более 20 миллиардов тенге. На столько, в СК за первые 2 месяца этого года выпустили сельхозпродукции. В сравнении с аналогичным периодом 2020-го спад наблюдается на 3%. Всему виной- птичий грипп, который спровоцировал массовый падёж поголовья. Большой удар приняли на себя 3 крупные птицефабрики. Что касается производства остальных видов мяса и молока, то здесь ситуация куда лучше. Позитив добавляют показатели в промышленности.

Арсен Казбеков, руководитель управления экономики СКО:

— В промышленном секторе обеспечен выпуск продукции на 48,5 миллиардов тенге при ИФО 109,7 %. Во всех районах сложилась положительная динамика. Наиболее высокие объемы наблюдаются в районах Есильском, Тайыншинском, Тимирязевском. На обрабатывающую промышленность приходится 68 %, где объем производства составил 33, 2 миллиарда тенге с ростом на 12 %.

За январь и февраль бизнесмены инвестировали в регион 23 миллиарда тенге. Рост прошлогодних показателей на 12%. Надо постараться довести эту цифру до 30, отметил глава региона. Ещё одна задача — увеличить до 55 миллиардов тенге портфель заказов в машиностроении. Продукция предприятий ориентирована в основном на крупный бизнес. Кумар Аксакалов предложил подумать о простых потребителях. Яркий тому пример — завод им.Кирова. Ноутбуки, планшеты и системные блоки под брендом «ЗИК» казахстанцы могут выбрать в крупных интернет- магазинах.

Амангельды Аргимбаев, генеральный директор АО «Завод им.Кирова:

— Разные формы пробуем . Сейчас активно идут продажи. Мы только начали, это первый месяц. Думаю, в 2021-ом в розницу отработаем. Ищем новые ниши, пробуем новые виды компьютерной техники. Планы есть, будем работать.

Были вопросы у главы региона и к районным акимам. В области слабо реализуются бизнес- проекты в отрасли сельского хозяйства. Лидеры в этом, пока мусреповцы, у которых в планах реализовать 8 проектов, 7 — у айыртауцев, 4 -у тайыншинцев. Руководитель последнего Руслан Анбаев обещал повысить до 6.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы должны видеть рост в течение всего года. Закончится первый квартал, посмотрим, как вы отработали. Если темп роста не будет удерживаться, значит, Вы не справляетесь со своей работой.



Говорили на заседании о показателях в строительстве. За первые 2 месяца в СК ввели в эксплуатацию более 9 тысяч квадратных метров жилья. По итогам года перед регионом стоит нелегкая, но вполне реальная цель — возвести 340 тысяч квадратных метров жилья, это почти 3700 квартир.

Абай Альжанов