Магазин здорового питания «Эко-лавка» предлагает североказахстанцам оценить их продукцию

Тема экологически чистой продукции в последнее время становится все более популярной во всем мире. Продукты без глютена , лактозы , растительное молоко, чаи, суперфуды, питание для вегатарианцев — все под названием «органические», а значит полезные и абсолютно безопасные для здоровья человека , говорят консультанты «»Эко-лавки».

Оксана Андреева, продавец «Эко-лавки»:

— Сахарозаменители, например, сироп из проростков ячменя, там кроме проростков ячменя больше ничего нет, его можно хоть в выпечку добавлять, в кофе, в чай, он имеет карамельный привкус и солодовое послевкусие.

Есть здесь и большой ассортимент сладостей для малышей. Все они без сахара. Детские печенья разных вкусов, каши с фруктовыми добавками, гранолы с орехами, авторский шоколад. А вот абсолютный хит продаж «Эко-лавки » — готовые безглютеновые смеси для выпечки. Настоящая находка для тех, у кого нет возможности проводить много времени у плиты.

Оксана Андреева, продавец «Эко-лавки»:

— То есть это уже готовая смесь. Остается Вам только развести дома молочком, вот, например, блины. Из 300 граммов получается где-то 20 блинчиков, вафли венские, миндальное печенье, булочки на псиллиуме, булочки шоколадные, панкейки. Спечь сможет даже ребёнок.

Есть в «Эко-лавке» и заменители яиц. Это смесь. Она состоит из нутовой муки, муки из зелёных бананов и изолированного белка сои. Предназначена для тех, у кого есть индивидуальная непереносимость продукции птицеводства. Товары эко-лавки актуальны и для тех, кто планирует поститься. Кроме того, на прилавках есть и широкий ассортимент натуральный косметики, в составе ничего лишнего: если кремы, то только на основе природных компонентов, шампуни без агрессивных для волос сульфатов и парабенов, бальзамы. Имеется даже и детская линейка. Североказахстанцам натурпродукт приходится по душе.

— О магазине узнали через интернет, инстаграмм. Зашли, смотрю продукцию, очень большой выбор, магазин хороший, заинтересовали косметика натуральная и сладости для детей. Дочка выбирает.

— Мне очень нравится продукция, такой возраст, что нам нужно укреплять, точнее поддерживать. Приобретаем для сосудов, для суставов хорошие гранулы, приобретали супы и каши очень полезные и для взрослых, и для детей.

Кстати, в праздничные дни, в период с 21 по 25 марта в «эко-лавке» на весь ассортимент продуктов будет действовать скидка от 5 до 15% . Напомним, ознакомиться с товаром вы можете по адресу Интернациональная, 59.

Анжелика Сычёва