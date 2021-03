Активисты Ассоциации боевых искусств оказали помощь нуждающимся семьям

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Виталий Косимов один воспитывает двоих сыновей. Старшему -14 лет, учится в школе. У младшего проблемы со здоровьем. У него врожденный аутизм. Мальчику необходим особый уход. Днем Виталий занимается домашними делами, вечером работает, чтобы обеспечить семью. Накануне весеннего праздника Наурыз их навестили воспитанники областной ассоциации боевых искусств.

Виталий Косимов — житель г. Петропавловска:

— Конечно, сейчас нам тяжеловато в это время. Спасибо большое за помощь. Она очень кстати. Всех с наступающим праздником. Спасибо большое.

Мука, рис, сливочное масло, сладости. Такой же продуктовый пакет привезли семье Барановых. Хозяйка дома Любовь Анатольевна всю жизнь проработала на рынке, одна воспитала четверых детей и взяла под опеку 5-го ребёнка. Со своей приёмной 15-летней дочерью она сейчас и проживает. Остальные взрослые, у каждого — свои семьи.

Любовь Баранова — жительница г.Петропавловска:

— Живу я нормально. Конечно, пенсия маленькая. А так у нас все есть, на все хватает. Это первая помощь. Конечно, спасибо всем и руководителям, и вам, дети. Благодарна, что пенсионеры получают такую помощь.



Благотворительную акцию «День добра» приурочили к Наурыз мейрамы. Активисты областной ассоциации боевых искусств побывали в гостях у 5 семей. Планируют также навестить ребят из детского дома и организовать для них «день спорта».

Иван Ван-Хон-Тун — руководитель Ассоциации боевых искусств по СКО:

— Приедем в детскую деревню, проведем открытые тренировки по нескольким направлениям. Покажем детям, что такое спорт, как им заниматься, как достигать побед на соревнованиях. Возможно, привлечем их непосредственно к занятию спорта.

Эту акцию тренеры вместе со своими воспитанниками планируют провести в мае, перед Днем Победы.

Алишер Ашимов