Резкое потепление в СКО прогнозируют во 2-ой декаде апреля

Сейчас в Петропавловске земля промёрзла на 60-80 см. Такие же значения были в 2017 году. Высота снежного покрова в черте города 50 см. Это вдвое больше, чем в 2020-ом, и даже немного выше, чем во время сильнейшего паводка 4-летней давности.

Владимир Хутинаев, начальник управления по чрезвычайным ситуациям г.Петропавловска:

— Ожидаемый объем весеннего стока Сергеевского водохранилища по прогнозу составляет 2 млрд 510 млн кубов. При норме 1 млрд 296 млн кубов. В г.Петропавловске подвергается подтоплению талыми водами порядка 240 жилых домов. Для отвода талых вод предприятием «Очистные сооружения» установлено 13 колодцев и стационарных насосов. Это позволит провести водоотведение и не допустить подтопления дворовых территорий порядка 60 жилых домов.

Бахыт Ильясов, заместитель руководителя отдела ЖКХ пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— В настоящее время работы идут по прочистке сетей открытой канализации, а также закрытой канализации специальной паровой машиной. На сегодня из планируемых 48 км очищено 20. До конца текущего месяца планируем эту работу завершить 100%.

