За последние два года рак толстой кишки обнаружили у 344 жителей СКО

Первое место по раку молочной железы, второе по раку легкого, третье по раку кожи, четвертое в СКО плотно занял рак желудка. На 5 строчке пугающего топа — колоректальный.

Жигер Дюйсенов, руководитель блока онкологии областного онкологического центра:

-По заболевшим за 2020-й год — 177 случаев, в сравнении с 2019-167 случаев. За 2 месяца 2021 года — 21, за два месяца 2020 — 30 случаев. Это такие пока на данный момент у нас цифры.

Рак толстой и прямой кишки растет и развивается в человеке годами. Находят его у людей от 50 до 70 лет. Они в абсолютной группе риска и должны раз в два года проходить скрининг. Для чего необходимо это обследование?

Кульзипа Сандыбаева, врач-эксперт областного онкологического центра:

— Для выявления в кале скрытой крови, т.е. это так называемый положительный гемокульт-тест, если у больного или больной положительный гемокульт-тест, то этот больной направляется на тотальную колоноскопию. Занимаются в первую очередь скринингом медработники ПМСП. 13 районов нашей области и 4 городских организации.

Если у одного из членов семьи обнаружат колоректальный рак, то их близких для профилактики начнут проверять раньше. Т.е не в 50 лет, а в 45, например. В 2020-м году в СКО, чтобы не допустить рак толстой и прямой кишки, скрининг прошли 36 тысяч человек. Охватили 93% населения. Побороть его, как и другие виды онкологии, проще на ранней стадии, говорят медики. И объяснили, что для операций, связанных с лечением колоректального рака, ехать в другие города не придется, их делают в Петропавловске. Другой вопрос, как североказахстанцы живут после подобного хирургического вмешательства.

Малик Сексембаев, заведующий хирургическим отделением областного онкологического центра:

— Есть большая проблема стомированных больных. Многие операции у нас заканчиваются выведением колостомы. В дальнейшем мы планируем открыть кабинет стомированных больных. Потихоньку готовим специалиста, чтобы сопровождать обучать этих пациентов после наложения стомы.

Они тоже бывают разные. Временные и окончательные. Сейчас, по словам врачей, все мировое сообщество сфокусировано, по большей части, не на смертности от колоректального рака, а на качестве жизни пациентов с таким диагнозом после операций.

Дарья Пышмынцева