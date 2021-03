В Петропавловске представили проект генерального плана города до 2035 года

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Красивый ночью и днем. С новыми и строящимися высотками, недавно открывшимися скверами и другими местами для отдыха и досуга. За последние несколько лет, начиная с подготовки к форуму приграничного сотрудничества, Петропавловск, заметно преобразился. С этим, наверное, никто из жителей не поспорит. Чтобы двигаться дальше в сторону прогресса и реноваций, городу нужен обновленный генплан. Действовать он будет до 2035 года. Над его корректировкой, по словам главного строителя области Серика Мухамедиева, сейчас работает столичная фирма «Градкомплекс». Горожане тоже могут подключиться к этому процессу, выступить с предложениями, но прежде.

Серик Мухамедиев, руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:

— Хотелось бы, чтобы жители города услышали и поняли, для чего разрабатывается этот план, чтобы посмотрели зоны застройки, какие предполагаются. Замечания насчет автостоянок или для каких-то объектов строительства. Они будут рассматриваться позже, при разработке плана детальной планировки. Будете обсуждать, где будет тротуар или что-то другое, там будете обсуждать. Мы сейчас разрабатываем общий документ.

Акцент в нем будет на многоэтажную застройку. Петропавловск продолжит расти вверх. В старом генплане, срок которого истек еще в 2015 году, участков под строительство жилых высоток было мало, от слова совсем. Теперь все изменится. Этого требует время и потребности населения.

Серик Мухамедиев, руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:

— По новому плану программы «Нурлы жер» предусматривается, что в каждом городе Казахстана, каждый житель должен в среднем занимать площадь 30 кв м. На сегодня у нас этот показатель 22 кв м. Чтобы достичь показателя заданного, нам только в Петропавловске нужно строить 300-400 кв. м жилья.

По новому генплану предполагается, что снос плюс строительство продолжатся в микрорайоне Копай. В перспективе и Зайсан. Застройка микрорайонов «Жас Оркена», «Солнечный» и «Южный» тоже не будет останавливаться. В профильном управлении объяснили, что старый генплан, как бы плавно перейдет в новый, он просто станет более усовершенствованным. До 19-го марта посмотреть документ можно на сайте, указанном на экране. Достаточно вбить в поисковик запрос «Проект генерального плана города Петропавловска». Следующим этапом его принятия станет публичное обсуждение документа в маслихате.

Дарья Пышмынцева