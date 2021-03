С начала года в Казахстане реализуется пилотный проект по оформлению сопроводительных накладных на товары

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В последнее время пилотный проект вызвал беспокойство у многих предпринимателей, владеющих небольшими магазинами и торговыми точками. В отдельных случаях, не изучив деталей правил, они устраивали протесты. Специалисты областного департамента госдоходов дали разъяснения съемочной группе «МТРК» о том, что субъектам малого бизнеса, осуществляющим розничную торговлю, переживать не стоит. По нормам СНТ их никто не обязывает оформлять сопроводительные накладные на товары.

Наталья Некрасова, руководитель управления департамента госдоходов по СКО:

— 17 марта на ТВ вышел сюжет, где трое владельцев магазинов у дома выразили свою позицию в знак несогласия с действующим законодательством. Госорганами была организована встреча на площадке прокуратуры СКО с организаторами данного мероприятия, где ещё раз было разъяснено, что на сегодня нет опасений для осуществления деятельности магазинам «у дома». Они не обязаны выписывать СНТ. Встреча прошла с представителями полиции, ПП «Атамекен» и акимата.

Абай Альжанов