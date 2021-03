Председатель СКОФ партии «Nur Otan» Кумар Аксакалов принял граждан

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Интернет есть, а сотовой связи нет. С такой проблемой от жителей села Айсары Акжарского района обратилась Самал Касенова. Недавно спонсор за свой счёт начал подключать дома к интернету. Но вопрос с сотовой связью без поддержки властей не решить. Нужны базовые станции.

Максат Баяхмет, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог СКО:

— На сегодняшний день между министерством цифрового развития РК и операторами сотовой связи подписан меморандум по обеспечению ШПД к интернету. При этом населённые пункты в этом меморандуме численностью более 250 человек.

Они в приоритете. Многонаселённые деревни подключат в рамках 1 этапа. В списке 70 сёл региона, 40 из которых уже имеют сотовую связь и интернет. Оставшимися 30 займутся в этом году. Другие сёла, где меньше 250 жителей, подключат позже. В их числе и Айсары, где 205 человек.

Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «Nur Otan», аким СКО:

— Согласно предвыборным обещаниям партии «Nur Otan» до 2025 года у нас все сельские населённые пункты должны быть обеспечены ШПИ и устойчивой сотовой связью.

Кумар Аксакалов поручил профильного ведомству дать сельчанам конкретный ответ, когда в Айсары появится сотовая связь. К слову, всего в регионе 635 сёл. Из них 307 имеют высокий потенциал развития. В них сосредоточено 80% всех сельчан региона. Логично, что эти сёла и будут в приоритете. Среди таких и Киялы в Аккайынском районе. Воду провели, приведут в порядок дорогу, ремонтируют сельский клуб. Точнее начали в прошлом году. Но недобросовестный подрядчик сорвал сроки. До ума доведут уже в 2021. В мае начнут работы, планируют управиться за 3 месяца.

А Дмитрий Иль обратился с проблемой регионального масштаба. Есть вероятность, что в будущем в СК будет острый дефицит зоотехников.

Дмитрий Иль, заведующий кафедрой «Продовольственная безопасность» Kozybayev University:

— Абитуриенты наши просто не выбирают данную образовательную программу. Она для них не привлекательна. Выделяется большое количество грантов на данную образовательную программу, но мы их не осваиваем.

В группе вместо 15 человек только пять. И в русско-, и в казахскоязычном отделениях. Выход из ситуации один — показать абитуриентам, что сейчас животноводство — это не тяжёлый ручной труд. Фермы сегодня современные, цифровые, и поле для научных и селекционных открытий огромно. К тому же государство отрасль животноводства поддерживает. За ней будущее.

Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «Nur Otan», аким СКО:

— Это важнейшее направление в сельском хозяйстве нашей области. Чем ещё заниматься на селе, если не животноводством? Чем ещё большое количество людей занять? Молочное животноводство создаёт больше всего рабочих мест. Это и кормозаготовка, и обслуживание, плюс специалисты, которые занимаются сохранением здоровья животных.

Профессия ветеринара и зоотехника уже стала востребованной и перспективной. А если учесть, сколько ещё ферм в области построят, то можно смело утверждать — без работы эти специалисты не останутся. Развивается и строительная отрасль. Чингиз Токмурзин презентовал новый реагент, который можно использовать в ремонте и строительстве дорог.

Чингиз Токмурзин:

— Увеличивает при этом во много раз морозостойкость и водостойкость асфальтобетона. Соответственно, и долговечность дорожного покрытия. Себестоимость нашего реагента ниже, чем себестоимость аналогов. А по эффективности не уступает лучшим зарубежным аналогам.

Есть патент, реагент проходит испытания в КаздорНИИ. Если они завершатся благополучно, то институт выдаст рекомендации. В таком случае можно рассматривать вероятность того, что производство войдёт в специальную экономическую зону «Qyzyljar».

Айгерим Мукашева