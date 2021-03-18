Очередной центр «Парасат жолы» открыли в Петропавловске

Общество

21:44 18 Марта 2021

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Владислава Кириченко стала волонтёром год назад. Считает, что центр «Парасат жолы» играет большую роль в призыве молодого поколения быть более активными.

Владислава Кириченко — представитель Молодежного ресурсного центра г. Петропавловска:

— Я поделюсь своим опытом. В целом, расскажу о том, как я пришла в волонтерство, и что я сделала, чтобы принять в этом активное участие, какую помощь я оказала нашему населению. Я хочу, чтобы молодежь сделал для себя какие-нибудь выводы.

Стать честными, справедливыми и добропорядочными. К этому призывают участники встречи. Центр стал открытой площадкой, где каждый желающий может принимать активное участие в выработке антикоррупционных мер. В рамках проекта «Адалдық алаңы» центр будет проводить информационные, профилактические работы по формированию антикоррупционной культуры.

Нурлан Жахин — заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Почему библиотека? Здесь мы можем в неформальной обстановке поговорить с молодежью, проводить творческие вечера на различные темы с участием научной интеллигенции, общественных деятелей, которые раньше служили в государственных органах, чтобы они делились своим опытом, продвигали те принципы, которых мы должны придерживаться в обществе.

С начала текущего года на базе городских библиотек открыли три таких центра. В будущем их планируют создать и в районах области.

Алишер Ашимов

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