Более 1000 петропавловцев не могут найти работу

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Строительные фирмы, кондитерские организации, детские сады, школы, колледжи и разные предприятия. 19 работодателей представили свыше 500 вакансий. Сегодня на учете в службе пробации стоят более 1000 человек. Наиболее востребованными профессиями остаются сварщики, электрики, плотники, строители и газоэлектросварщики. Рабочие места есть, но, как показал анализ, люди не идут. Не устраивают условия: низая заработная плата, неудобный график. Из-за большого числа безработных ярмарки вакансий планируют проводить несколько раз в месяц.



Евгений Зель, заместитель начальника отдела службы пробации г.Петропавловска:

— Проводится работа по трудоустройству. Основные вакансии это такие как плотник, слесарь, разнорабочие и др. Все лица которые стоят на учете пробации со всеми проводится работа по трудоустройству.

Юлия Биржанова, заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ г.Петропавловска:

— С работодателями был проведен соответствующий семинар по разъяснению электронной бирже труда, ее работе, размещение вакансий . В целом о работе портала было проинформировано 19 работодателей которые сегодня присутствуют на ярмарке вакансий.

Анастасия Остертак