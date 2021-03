18 марта- День добрых дел

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Праздник весны и изобилия, когда на смену лютой стуже приходит долгожданное весеннее тепло. Люди желают друг другу мира и благополучия, а самое главное — дарят настроение. Поделиться им, а также угостить прохожих баурсаками отозвались и североказахстанские активисты.



Даяна Оспанова- заместитель председателя ОО «Штаб JE SKO»:

— Цель акции- поздравить жителей области, раздавая баурсаки и поднимая праздничное настроение.

Раздавали вкусные баурсаки на центральной улице города. Такая акция пришлась по душе петропавловцам.

— Вкусные, хорошее национальное блюдо. Спасибо за внимание. Не самое главное, что тебе дали, а то, что увидели и подошли.

— Праздник Наурыз- праздник веселья. Всех с праздником! Правда же, хороший праздник. Подняли настроение. Придем домой, чай попьем



— Поздравляю с праздником! Желаю всем здоровья, чтобы эта болезнь уже закончилась. Не ожидал, конечно, спасибо вам.

Акцию волонтёры будут проводить в течение этого месяца. Всего в ней приняли участие порядка 10 активистов.

Жанель Бисенбаева