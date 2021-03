Жительница района М.Жумабаева недовольна качеством воды в родном селе

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Мутную и жёлтую воду приходится пить жителям села Достык района М. Жумабаева. С такой жалобой они обратились в редакцию МТРК. Живительную влагу в населенный пункт два раза в неделю привозит местное товарищество из источника, который находится на окраине.

Индира Рахимова, жительница с.Достык, район М.Жумабаева:



— Воду кипятим, но прежде ставим отстаиваться в бочках, чтобы она осела у нас. Вода грязная, вот честно. Вчера, ту, что привезли, мне даже брезгливо, как можно ее пить, как можно делать чай.



Выглядит вода в кастрюлях Индиры Рахимовой так, будто в них уже один раз опустили чайный пакетик. Она была бы рада не пить её и, тем более не давать своим детям, но альтернативы нет. Говорит, покупать для приготовления пищи бутилированную для нее дорого. Живительной влагой мутного цвета с осадком в их селе никого не удивишь, видеть такую уже привыкли, объяснила Индира. И показала свой чайник, который приходится постоянно чистить от накипи. Вот эта, например, появилась меньше, чем за сутки.

Еще одна головная боль сельчанки, чем напоить скот. В ее подворье несколько десятков овец и лошадей. Чтобы не потерять хозяйство, в колодец у дома Индира раз в две недели за 2000 тенге заливает три куба привозной. Отсюда же ее семья берет воду, когда топит баню, чтобы помыться.

Индира Рахимова, жительница с.Достык, район М.Жумабаева:



— В неделю два раза привозят нам по понедельникам и четвергам. Мы платили по 10 тенге за флягу, сейчас прекратили. ТОО наше забрал нас к себе сказал, что платить будет сам. Все расходы он берет на себя, вода бесплатная сейчас.



Бесплатная и далекая. Индира Рахимова очень любит родное село, но такие проблемы с водой, особенно, когда ее привозят желтого цвета, все чаще подталкивают ее к мысли о переезде в город. Вот только дом Индиры как и многих других односельчан, именно здесь. И хочется жить им в Достыке по-человечески.

Александр Конюшевский, аким Авангардского сельского округа, район Магжана Жумабаева:



-Стоит пункт раздачи воды в начале села. Непосредственно с трассы подходит вода. Она подается с села Чистовского.

-Какого качества вода в селе? Были ли проблемы в другие сезоны, вода была желтая?

-В позапрошлом году такая ситуация была. Где-то при ремонте трассы попал грунт, ил. Поэтому вода такого цвета. В этом году вот опять.

-Есть ли возможность, как-то исправить ситуацию, чтобы вода была не желтая?

— Я насчет этого вопроса не могу вам ответить.

-Если в планах проводить воду, если не на этот год, то на следующий?

-Пока по селу Достык проведены обследования трассы, чтобы по ней пустить трубы новые и поставить пункт раздачи воды внутри села.



Тогда, говорит Александр Конюшевский, развоз по домам, которым занимается местное товарищество прекратится. За живительной влагой сельчане должны будут ходить или ездить самомстоятельно.

Анастасия Остертак