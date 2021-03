В СКО в этом году 208 семей бесплатно пройдут процедуру ЭКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Счастье отцовства и материнства. В северном регионе 781 семья не может иметь детей. 208 из них в 2021-м смогут бесплатно с помощью новой специальной программы пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения. В предыдущие годы столько квот на регион не выделялось. Супружеские пары на пути к самому счастливому дню в своей жизни просто теряли надежду. Теперь для них всё изменится.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:



— К сожалению, каждая шестая семья в Казахстане не может иметь детей. Соцопросы показывают, что около 20% казахстанцев считают это весомым основанием для развода. Прогнозы ООН в отношении роста населения Казахстана в сравнении с нашими соседями по Центральной Азии неутешительные. Поручаю Правительству запустить с 2021 года специальную программу «Аңсаған сәби». Надо увеличить количество квот по программам ЭКО до 7 тысяч, то есть в 7 раз.

Благодаря прорывному поручению Президента страны шанс на «чудо» в этом году в Казахстане получат сразу 7000 семей. И неважно, кому в супружеской паре медики сказали о том, что он, она или они оба не могут иметь детей.

—В СКО в кабинете по бесплодию зарегистрирована 781 супружеская пара.

-В 2021 эта болезнь перестанет быть приговором для 208 семей, которые находятся в законном браке.

-Для сравнения в 2018 и 2019 годах Министерство здравоохранения РК выделяло на северный регион по 25 квот на проведение ЭКО, в 2020 — их было 37.



Елена Калюжная, директор областного перинатального центра:



— Те года мы обеспечивали квотами только 5% бесплодных женщин. Это, конечно, мизер. А сейчас мы очередь, которая была в течение 5-6 лет, полностью сейчас закрываем, т.е. очереди не будет. Сейчас мы приглашаем тех, кто много лет ждал эту квоту. Мы сейчас их просто прозванием и приглашаем к себе на приемы, чтобы они получили бесплатную помощь.



За ней североказахстанцам, которые мечтают стать родителями, но из-за проблем со здоровьем не могут, нужно будет обращаться в медцентры других городов Казахстана. На выбор их дается 26. Самые популярные находятся в Нур-Султане. Их специалисты в начале марта сами приезжали в северный регион, чтобы отобрать пары для ЭКО.

Елена Калюжная, директор областного перинатального центра:



— Мы сегодня отобрали 100 семейных пар, которые 100% получат квоту в рамках ОСМС, т.е. бесплатно. У нас сейчас больше женского бесплодия, где-то 70%, остальное — мужское бесплодие.



С помощью специальных программ его с 2012-го года лечили в отделении репродукции 3 горбольницы. Но летом 2019-го после ухода репродуктолога, здесь приостановили свою работу. Сейчас, говорит Елена Калюжная, отделение законсервировали. Стоит отметить, что одна процедура ЭКО стоит почти млн тенге. Поэтому квота так востребована. Эффективность ее — равна 30-40%, т.е., возможно процедуру придется повторить. И государство это не запрещает.

