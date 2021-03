В Петропавловске прошла 3 очередная сессия областного маслихата

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Реализация государственно-частного партнёрства, изменения и дополнения в областной бюджет, переименование населённых пунктов. Эти и другие вопросы рассмотрели депутаты на 3 очередной сессии областного маслихата.

На слушаниях народные избранники приняли предложение о переименовании Ленинского сельского округа в Мамлютском районе. Отныне он будет носить название Бике. Развитие государственно-частного партнёрства — еще один вопрос повестки дня. В регионе реализуется более 40 проектов. Общая стоимость вложений составила 10 миллиардов тенге. Один из новых договоров касается передачи в частные руки ТОО «Радуга» Бескольской средней школы- гимназии. Там проведут капитальный ремонт здания, обновят материально-техническую базу. Только на начальном этапе инвестор направит 300 миллионов тенге.

Татьяна Мишкина, генеральный директор ТОО «Бескольская школа- колледж»:

— На базе этой школы будет действовать колледж, который будет принимать детей после окончания 9 класса. 1.46 То есть, по своему желанию ребята могут выбрать путь: учиться в классе гимназии или традиционном. У них есть выбор поступить после 9 класса в колледж или в другие учебные заведения. 4.09 Мы будет работать в рамках госстандарта. Все для детей будет бесплатно. Кроме того, планируем оказывать платные услуги: продлёнки, спортивные секции, группы раннего развития, создавать будем и творческие коллективы.

Абай Альжанов