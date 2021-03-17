С начала года на уловки интернет-мошенников попались порядка 180 североказахстанцев

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Предупрежден — значит вооружен. Полицейские, прокуроры и волонтёры объединили усилия в профилактике интернет-мошенничества. Борцы с киберпреступностью раздали листовки и разъяснили североказахстанцам опасность сетевых аферистов.
Если следовать простым рекомендациям, то риск попасть на уловки интернет-мошенников сведется к минимуму. С яркими, а самое главное информативно-полезными памятками полицейские вместе с волонтёрами обошли порядка 25-ти маршрутов. Пытались максимально охватить все районы.
Жангельды Апенов — старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции управления полиции г.Петропавловска:
— Роздано 30 тысяч брошюр по городу Петропавловску. В акции задействованы все силы управления полиции города Петропавловска, а также волонтёры и студенты университета.
Чаще всего в сети «карманников 21 века» попадаются пожилые и доверчивые люди. Этому свидетельствует статистика. Потому стражи порядка уделяют им особое внимание.
Евгений Соловьёв — директор ОО «Центр правовой поддержки СКО»:
— Не все люди понимают, как правильно покупать те или иные товары в интернете, чтобы не подвергнуться влиянию мошенников. Именно для этого в рамках акции вместе с сотрудниками мы объясняем правила пользования интернетом, чтобы не попасться мошенникам.
Несмотря на регулярные предупреждения, с начала года на уловки кибермошенников попались около 180 североказахстанцев.
Жанель Бисенбаева