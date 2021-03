МТРК принял «вызов» от журналистов телеканала «Кызылжар»

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Золотистые, ароматные и хрустящие. Казахское национальное блюдо — барамыш может стать украшением любого дастархана. Их на главный праздник весны готовит практически каждая семья. Наша съемочная группа специально для вас нашла идеальный рецепт приготовления пирожков с мясной начинкой. С ним поделилась шеф-повар ресторана «Хан ауылы».

Жанель Бисенбаева-корреспондент:

— Муниципальный телерадиоканал присоединяется к челленджу приготовления казахских национальных блюд. Мы приняли эстафету от наших коллег телеканала «Кызылжар». Сегодня вместе с шеф-поваром ресторана «Хан ауылы» мы приготовим традиционное блюдо – барамыш.

Асель Абдыкаликова- шеф-повар ресторана «Хан-ауыл»:

— Для приготовления барамышек необходимы молоко, соль, вода, пищевая сода, масло сливочное и дрожжи.

100 граммов теплого молока и столько же воды. Важны точные расчёты ингредиентов, говорит Асель Абдыкаликова. Поделилась шеф-повар и секретом эластичного теста. Если добавить в жидкую массу по три грамма дрожжей и соды, то закрученные края, которые у многих домохозяек при жарке становятся твердыми, будут таять во рту.

Дать «отдохнуть» тесту нужно примерно 10-15 минут. Не теряя времени зря, шеф-повар подготавливает начинку из субпродуктов. Отвариваем печень, легкое сердце в подсоленной воде. На сковороде обжариваем лук до золотистого цвета. Немного соли, специй и начинка готова. Осталось только раскатать тесто.

Жанель Бисенбаева-корреспондент:



— Особенность барамышек- в закрученных краях. С виду может показаться, что это легко, но на самом деле и для этого нужен опыт. И я научилась не с первого раза. Немного практики и уже справляюсь с легкостью.

В 4 руки, конечно, быстрее, отмечает шеф-повар. Сама же она одну порцию может слепить буквально за пять минут. Форму пирожочкам придали, осталось только пожарить в разогретом масле.

Вот они, золотистые, ароматные и хрустящие- украшение любого праздничного дастархана.

Жанель Бисенбаева-корреспондент:

— Ну, что ж, вкусные пирожки с мясной начинкой готовы. Приятного аппетита! Пришла очередь показать кулинарные способности журналистам телеканала «Первый Северный».

Жанель Бисенбаева