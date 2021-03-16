В областном центре возводят 22 многоэтажных дома

В Петропавловске продолжается строительство 9 этажки по улице Уалиханова. 72-х квартирный дом, спроектированный местной компанией, возводит ТОО «Альфа Север».

Блок за блоком, кирпичик за кирпичиком. Возводить новую 72х квартирную многоэтажку по Уалиханова ТОО «Альфа-Север» начало в августе прошлого года. Уже сейчас, когда строители заканчивают третий этаж и переходят к четвертому, видно, что будущий жилой дом идеально впишется в архитектуру микрорайона. С частным сектором, который находился здесь раньше, все было по-другому. Его жильцы в зависимости от их выбора получили от государства денежную компенсацию или ключи от жилплощади. Кстати, по проекту в этой новостройке будет 34 трёшки, 36 двушек и 2 однокомнатные квартиры.

Андрей Капустин, директор ТОО «Альфа-Север»:



— Срок окончания строительства — июль 2021 года. Есть небольшое отставание от графика. В январе и феврале стройка тяжело шла из-за морозов и ветров. Сейчас будет нагонять и при положительных температурах ускорим строительство.



На начальном этапе строительства из-за пандемии у компании, как и у многих, были проблемы с покупкой материалов. Заказывали и долго ждали. И повлиять на сложившиеся обстоятельства никак не могли. Вопрос удалось закрыть, чтобы спокойно работать в этом году.

Андрей Капустин, директор ТОО «Альфа-Север»:

— Железобетон у нас ТОО «Единство» полностью поставляет. Газоблок из Астаны, кирпич казахстанский, облицовка российская, так как наш завод отказал в поставке такого объема, который требовался.



Трудностей компания не боится. Пока с теми, что были на данном объекте, товарищество справилось на «ура». 9 этажку сдадут по ипотечным программам. Цену квадратного метра в ней объявят ближе к дате сдачи дома в эксплуатацию. Сейчас в Петропавловске вместе с ним строится еще 21 многоэтажка.

Дарья Пышмынцева