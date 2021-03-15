Личный приём граждан провёл руководитель Аппарата Агентства РК по противодействию коррупции Куаныш Жапаков

Новости МТРК

21:08 15 Марта 2021

Наказывать за коррупцию не только виновника, но и всю его семью. С таким предложением выступил волонтёр молодежного ресурсного центра Альфараби Мынбай на личном приёме граждан у руководителя аппарата Агентства страны по противодействию коррупции.

Как отметил Куаныш Жапакаов, предложение обязательно рассмотрят и, возможно, законодательно закрепЯт. Взял он на личный контроль и вопрос жителя региона, земельный участок которого находится на «красной линии». При этом в документе значится его целевое назначение — под ИЖС. Ситуация сложилась противоречивая. Пять лет разбирательств ни к чему не привели, сетует Азамат Сергалиев. Из-за этой проблемы мужчина не смог начать там строительство дома.

Куаныш Жапаков, руководитель Аппарата Агентства РК по противодействию коррупции:

— Необходимо разбираться в вопросе. Либо давать альтернативный участок, либо вернуть за него деньги. Вообще спектр вопросов очень широкий. Зачастую граждане обращаются по защите своих прав, но и не только. В соответствии каждое заявление рассматривается внимательно, и по нему дается разъяснение. 

Жанель Бисенбаева

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