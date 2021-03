В СКО стартовали соревнования в рамках спортивного праздника «Север-2021»

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Г.Мусрепова, Мамлютский, Кызылжарский и Тайыншинский. В этих четырех районах пройдет ежегодный спортивный праздник «Север». В программе — лыжные гонки, шорт-трек, конькобежный спорт и хоккей с шайбой. Ледяные баталии с клюшками в эти выходные проходили в Мамлютке.

Местную хоккейную команду болельщики встречали аплодисментами и кричалками. На льду нового хоккейного корта сразились Мамлютский «Tarlan» и их соперники из Жамбылского района. Они и еще 11 команд северного региона в эти выходные боролись за места в финале ежегодного спортивного состязания.

Сергей Мелехов, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:



-Соревнования проходят в рамках программы спортивного праздника «Север-2021». Разбиты они на три зоны: Г.Мусрепова, Мамлютский район и Кызылжарский. Финальные игры пройдут в Тайыншинском районе в декабре 2021. Проходят такие виды, как лыжные гонки, спортивное ориентирование, шорт-трек, конькобежный спорт. Порядка 700 участников будет.



С первых минут ледяного противостояния стало понятно, что мамлютчане настроены серьезно. Чего нельзя было сказать об их соперниках, которые, то и дело пропускали шайбы и теряли преимущество в игре.

— Я с Жамбылского района проживаю в настоящее время в г.Мамлютке. Болею за Жамбылский. Желаю им успеха. С обеих сторон все хорошо, смотрим и наслаждаемся игрой. Здесь очень приятно находиться. Все красиво и здорово. Наши играют! Молодцы! Они ведут, а это уже очень хорошо.



Строить корт, где проходит игра, начали осенью прошлого года, а открыли в начале 2021-го. В спортивный объект вложили 106 млн тенге. Еще два таких же откроют свои двери в регионе до конца этого года. В планах также построить еще 7 хоккейных кортов в райцентрах.

Марат Турсунов, капитан хоккейной команды «Tarlan», Мамлютский район:



— Мы любим хоккей, нам это нравится. На льду мы в данный момент соперники и враги, а после игры обнимемся, по чашке чая выпьем.



Осенью хоккеем с детьми здесь начнет заниматься тренер. Тогда в местной команде возобновится подзабытая преемственность поколений, а значит появится больше шансов на успех. Жамбылцев «Tarlan» обыграл и завоевал себе место в финале. Итог встречи 7-4.

Дарья Пышмынцева