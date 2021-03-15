В СКО к Наурыз мейрамы готовят телевизионный проект

Культура

21:05 15 Марта 2021

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Национальные традиции, праздничный концерт и интересные интервью. В регионе к Наурыз мейрамы готовят телевизионный проект с участием творческой группы из столицы и известных североказахстанцев. Создатели программы обещают удивить зрителя.

Камеры, профессиональный свет и декорации. В студии, оформленной в национальном стиле, полным ходом идут съемки праздничного телевизионного проекта, посвященного Наурыз мейрамы. Над созданием креативной программы трудились около 300 человек. Среди них есть и приглашённые гости из Нур-Султана. В том числе — известная телеведущая, актриса Майя Веронская.

Майя Веронская-телеведущая, актриса:

— Вы видите совершенно другой формат. Обычная, привычная телевизионная студия она исключает и окна, и свет. А у нас здесь все по-другому, и это придаёт особую обстановку и уют. Хочется сказать большое спасибо департаменту культуры, потому что они увидели это формат по-другому и реализовали его. Я очень рада быть частью этого проекта.

Подготовка к телепроекту началась 1 месяц назад по инициативе областного управления культуры, развития языков и архивного дела. Программа обещает быть яркой, насыщенной и увлекательной. В ней покажут национальные традиции и обычаи казахского народа, праздничные концерты и беседы с активными, известными североказахстанцами.

Досбол Абдриисов, и.о. руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:
—  Гостями нашей студии стала интеллигенция нашей области, известные деятели, затем молодежь и выдающиеся личности, которые на международных аренах поднимали флаг нашего государства. Это Самал Еслямова, Александр Винокуров.

Концертная программа, посвященная Наурыз мейрамы, будет транслироваться на местных телеканалах и в социальных сетях с 21 по 22 марта. Рассчитана она на 1,5-2 часа.

Анастасия Остертак

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