13 и 14 марта в областном центре проходили первые игры плей-оф чемпионата страны по хоккею. На льду ХК «Qulager»встретился с карагандинским «Saryarka».

Встреча была напряженной для североказахстанцев. Первый матч завершился со счетом 0:4, второй — 2:3. Общий счет 0:2, в пользу карагандинцев. Следующие матчи между сборными пройдут 17-18 марта в Караганде.

Алишер Ашимов