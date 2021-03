В Кызылжарском районе в пожаре погибли 2 североказахстанца

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

2 североказахстанца погибли в пожарах на прошлой неделе.

Первый случай произошел 14 марта в областном центре по адресу Ульянова,19. Возгорание заметили солдаты воинской части 6637. Они незамедлительно вызвали спасателей, но, не стали ждать их приезда и бросились в пылающий дом. На месте ЧП молодые люди нашли без сознания двоих человек. Их здоровью сейчас ничего не угрожает. Причина пожара устанавливается. Утром понедельника на пульт спасателей поступил звонок от жителей села Боголюбово Кызылжарского района. Из-за взрыва газового баллона там загорелся жилой дом. Погибла супружеская пара. Всего на прошлой неделе произошло 7 пожаров. ЧС-ники в очередной раз напоминают о правилах безопасности.

Урал Абдрахманов — заместитель начальника ДЧС СКО:



— На сегодня на территории области зарегистрировано 148 пожаров. К сожалению, в огне погибли 24 человека. Основными местами возгораний являются дома в частном секторе. В этой связи я хотел бы обратиться ко всем жителям частных жилых домов, 5,03 чтобы соблюдали элементарные правила пожарной безопасности.

Алишер Ашимов