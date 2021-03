Кумар Аксакалов раскритиковал работу аграриев Жамбылского района

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Сильные бизнесмены, чего, к сожалению, не скажешь о некоторых аграриях. Их работу во время своего визита в Жамбылский район раскритиковал Кумар Аксакалов. Под удар попали сельхозтоваропроизводители, которые, по словам акима области, могут трудиться лучше, но почему-то не делают этого.

Это мебельный цех в селе Пресновке Жамбылского района. Здесь покупателям предлагают широкий ассортимент корпусной и мягкой мебели. Все рабочие с большим интересом относятся к тому, что делают. Они стараются учитывать все пожелания заказчиков, чтобы готовые изделия максимально отвечали их требованиям. Благодаря такому подходу цех завоевал доверие многих клиентов. Есть среди них и жители соседних областей.

Аян Калабаев, мастер по сборке корпусной мебели, Жамбылский район:



— Ездим на замеры в дома. Шкафы, спальные и кухонные гарнитуры, обеденные зоны. Все, что люди заказывают, то и делаем, любые дизайны мебели.



Мебельный цех начал работать и постепенно вышел на полную мощность 3 года назад. Сейчас здесь трудятся 13 человек. Успешная бизнес -идея, которая родилась в 2005 году, принадлежит Владимиру Лагоде. Реализовать задуманное было не просто, рассказал мужчина. Но, со временем его планы постепенно воплотились в реальность.

Владимир Лагода, директор ИП «Лагода В.П.», Жамбылский район :



— Начинал мебельное производство в гараже, возил сырье из Петропавловска и там собирал. 1:06 Потом стали продавать по частям это здание. Купил с рук станок распиловочный и потихоньку начал нанимать людей, обучать их.

Так и «раскрутился». На производстве побывал глава региона. Аким области интересовался заработной платой рабочих. В месяц она составляет не менее 100 тысяч тенге. В общем, дела здесь идут хорошо. Кумар Аксакалов похвалил предпринимателя, напомнил о видах господдержки, а еще выступил с предложением. В цехе для изготовления мебели используют ламинированные листы ДСП и сосну. Добавить к материалам можно еще и белоствольную.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— У нас 500 тыс кубов мы ежегодно вырубаем, речь идет о санитарной вырубке. Потом на дрова очень много идет. Т.е не на производство. На какие-то строительные простые вещи. А нам нужно, чтобы наша береза больше пошла на мебель. Надо думать, экспериментировать, пытаться.



Затем Кумар Аксакалов встретился с активом Жамбылского района. Во время рабочего совещания его глава рассказал о проделанной в прошлом году работе. В социально-экономическом развитии в 2020-м здесь достигли неплохих результатов. Конечно, многого в этом направлении еще предстоит достичь. Например, продолжить увеличивать объем производимой сельхозпродукции. В 2020-м в денежном эквиваленте он достиг 48 млрд тенге. Большой блок своего доклада аким района Марат Ескендиров отвёл планам на 2021-й год. Большие они на медицину.

Марат Ескендиров, аким Жамбылского района:



— По линии здравоохранения планируются капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Благовещенке. Также планируется приобретение различного медицинского оборудования на сумму 265,8 млн тг. Также согласно комплексному плану планируется строительство 3 медицинских пунктов в селах района, признанных перспективными. На 2021й год планируется разработка дополнительных ПСД на ремонт районной больницы.



В прошлом году, по сравнению с 2019-м, валовая продукция сельского хозяйства в районе выросла более, чем на 1,5%. Это очень маленький показатель, отметил глава региона. Кумар Аксакалов напомнил местным аграриям и фермерам, что к своей работе они должны относиться ответственнее.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Агротехнология не соблюдается, минеральные удобрения в полном объеме не вносятся вот и результат. Агрофирма «Жамбыл» 9,7 тыс га земли, урожайность 7,5 ца. Стыдно такие цифры озвучивать на жамбылской земле.

В 2020-м на сельское хозяйство области направили 53 млрд тенге субсидий. Сумма приличная. При этом за поддержкой по «Дорожной карте бизнеса » обратились только 2 жамбылца. Наверное, считали, что справятся сами, да только не получилось. Пришло время исправляться. В этом году местные аграрии обещают получить достойный урожай.

Асан Бекназаров, управляющий ТОО «Жокей Агро»,Жамбылский район:



— Дальше будем развиваться. Мы сейчас приобретаем минеральные удобрения, гербициды, будем рассматривать возможность приобретения новой техники. Сейчас тоже ждем специалистов, подали заявку. У нас из Астаны, с Западного и Центрального Казахстана ждем на посевную кампанию, должны приехать.

И поработать нужно будет не спустя рукава, а как положено. Если этого не произойдет, нерационально использованные земли района вернутся в собственность государства и достанутся тем, кто по-настоящему готов трудиться, заключил Кумар Аксакалов.

Дарья Пышмынцева