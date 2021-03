Кумар Аксакалов 4 года в должности акима СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

4 года в должности главы региона. 14 марта 2017-ого в СК назначили нового акима. Тогда перед Кумаром Аксакаловым поставили ряд задач по улучшению экономики региона и жизни североказахстанцев.

— Руководитель Администрации Президента Адильбек Джаксыбеков представил депутатам областного маслихата кандидатуру нового главы Северного Казахстана — Кумара Аксакалова.

«Сделать нужно много», — сказал Кумар Аксакалов в своём первом интервью в новой должности. Перед ним и регионом стояли конкретные задачи. Раскрыть производственный потенциал, улучшить инфраструктуру, вывести сельское хозяйство на новый уровень.

Айгерим Мукашева, корриспондент:



— Область взяла курс на диверсификацию. То есть, зерновые мы заменили высокорентабельными культурами. И если среди аграриев и были скептики, спустя год они убедились — сеять масличные выгодно. СК стал лидером по темпам диверсификации. На полях миллион га маслички. Это рекорд области.

Параллельно с этим в регионе развивали и животноводство, появлялось всё больше современных молочных ферм.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Надо заниматься! И со стороны государства будет максимальная поддержка, чтобы вот таких комплексов было больше.



Привлекали инвесторов, убеждали местных сельхозников. В итоге СК больше всех по стране возводит молочных ферм. 12 запустили, ещё 16 строят. Сейчас каждый 10-ый казахстанец потребляет молоко под маркой «Сделано в СКО». Слабым местом экономики региона в 2016-ом была переработка. Даже пшеницы. Тогда за год намололи 360 тысяч тонн муки или десятую часть всего урожая.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Это маловато. Это наша упущенная выгода, это не созданные рабочие места, неполученная прибыль и налоги.



В СК начали возрождать простаивающие предприятия. Среди них завод по глубокой переработке зерна «BioOperations».

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Глютен и крахмал мы раньше импортировали из других стран. Теперь импорт на 100% закроем и будем сами экспортировать в страны Юго-Восточной Азии и Европу.



Ежегодно завод набирал обороты. И в 2021-ом модернизация завершилась. Теперь в СК производят и биоэтанол. Павлодарский нефтеперерабатывающий завод уже заинтересован в продукции.

«BioOperations», комбикормовый завод, фанерный комбинат. Что объединяет эти непохожие друг на друга производства? Ответ: инвестиции. Эти предприятия, плюс завод по выпуску мягких контейнеров, а ещё твёрдого мыла, открыли благодаря вложениям. Заброшенные пустующие помещения превратили в производства товаров, которые нужны стране и не только нашей. СК убедил и доказал, в него вкладывать выгодно. Заинтересовались инвесторы, появилась специальная экономическая зона «Qyzyljar». В область пришли промышленные «гиганты».

Сбылась мечта аграриев. Комбайны немецкой компании «Claas» будут собирать в СКО уже этой весной. А в будущем ещё и тракторы, посевные комплексы. Ценник вдвое ниже. Также на территории СЭЗ казахстанский инвестор открывает завод электрооборудования, а турецкие партнёры возводят ультрасовременную лечебницу по высшим мировым стандартам. Больницу на 500 мест оснастят по последнему слову техники. Это в перспективе. А пока о насущном — оборудовании для больниц.

Бахыт Бекежанов, врач-рентгенолог 1-й городской больницы:

— Здесь предусмотрен линейный томограф, который позволит более точно установить диагноз.



Цифровые маммографы, УЗИ экспертного класса, КТ, МРТ и ещё десяток наименований приборов и аппаратов. Увеличение финансирования привело к улучшению диагностики, раннему выявлению болезней, а ещё снижению смертности. Новым оборудованием могут похвастать не только медики, но и заводчане. За 4 года в сфере промышленности многое изменилось. Вспомним как было. 2016 год. 4 крупнейших завода области выпустили продукции всего лишь на 16 млрд тенге.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Это, конечно, мало. Загрузка заводов по итогам прошлого года 27% всего лишь от производственной мощности.



Провели масштабную модернизацию, заводы стали осваивать новые производства. А работникам теперь не надо стоять у станков часами, изготавливая деталь. После модернизации вкалывают «роботы». Благодаря новому оборудованию флагманы области сейчас справляются с миллиардными портфелями заказов.

Мади Бектенов, директор департамента продаж АО «Завод им. С.М.Кирова»:

— В планах в этом году произвести 30 тысяч компьютеров, которые будут реализованы на внутреннем рынке.

Айгерим Мукашева, корриспондент:



— Тогда в эти планы мало кто поверил. Но не прошло и года, здесь без сарказма, и «кировская» техника уже в руках казахстанцев. Под маркой «ЗИК» выпустили 7 тысяч планшетов, 39 тысяч ноутбуков и 2 тысячи компьютеров. Ими уже пользуются госслужащие и школьники.

На сфере образования, к слову, не экономят. На это область который год тратит львиную долю бюджета. Не будем зацикливаться на суммах, лучше поговорим о результатах. За последние 2 года ремонт провели почти в 250 объектах образования. Это половина школ региона.

Светлана Черкасова, директор Асановской средней школы, Кызылжарский район

— Школа преобразилась. Она стала эстетичной, детям будет приятно обучаться.



Впервые за долгое время в области построили новые школы. В трёх дети уже получают знания. В будущем двери распахнут ещё три учебных заведения. Ещё один проект, который успешно реализовали, — реновация. Началась она с «Жас Оркена».

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Будут снесены более 500 объектов, домов. На их месте появятся современные здания, жилые дома, Дворец школьников.



Кто бы мог подумать, что ДСР со старыми домами без коммуникаций превратится в перспективный «Жас Оркен». Уголок мегаполиса и образец для подражания другим микрорайонам.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Нам нужно приводить в порядок архитектурный облик, ведь нет ансамбля, а все должно быть в комплексе. Дома, благоустройство, инженерные сети, коммуникации, освещение.



Областной центр заметно преобразился. Для улучшения облика за 4 года вложили 6 млрд тенге.

За последние 4 года в Петропавловске:

— заасфальтировали 386 дворов;

— сделали 45 бесплатных парковок;

— установили 261 детскую площадку;

— на 40 улицах установили 6,5 тысяч светодиодных светильников;

— обустроили 13 скверов.

Айгерим Мукашева, корриспондент:



— Тем, кто в Петропавловске не был давно, преображение заметно с порога, точнее с вокзала. На отсутствие лифтов и эскалаторов жаловались все. И не добрым словом вспоминали, когда чемоданы по лестнице поднимали. Проблему решили масштабно. Полностью реконструировали вокзал, продумав все нюансы для комфорта людей, не забыв при этом про внешний вид здания.

А для занятия физкультурой за последние 3 года в регионе построили около 170 спортивных сооружений. Кроме того, возвели 16 ФОКов и 3 крытых хоккейных корта.

Улучшение жизни североказахстанцев. В этом суть социально-ориентированного бюджета. На спорт, медицину и образование область тратит половину своей казны.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— В начале 2018 года бюджет области был утвержден в сумме 165 млрд. тенге. В этом году — уже 330 млрд. То есть, за 3 года казна области по расходам увеличилась в 2 раза.



Как меняется СК заметно не только его жителям. Это отмечают и в правительстве, и в республиканских СМИ.

— Северо-Казахстанская область, всегда занимавшая нижние строчки рейтинга конкурентоспособности регионов Forbes Kazakhstan, в минувшем году неожиданно проявила опережающую динамику по таким важным показателям, как инвестиции в основной капитал, прямые иностранные инвестиции и другим. Это вывело СКО из тройки аутсайдеров.

Эта статья под заголовком «Пробуждение севера» вышла в 2018 году. С того времени прошло почти три года и область достигла ещё бОльших успехов. Чаще к показателям СК стали прибавлять слово «лидер». Но впереди ещё немало планов и задач. И «сделать нужно много».

Айгерим Мукашева