Көрісу күні отметили члены областного совете ветеранов

Көрісу күні отметили и в областном совете ветеранов. Представители старшего поколения тоже ждут Наурыз мейрамы.

В День приветствия принято пожимать друг другу руки, прощать все обиды, рассказывают они. Ну и , конечно, какой праздник без щедрого дастархана: баурсаки, бешбармак, кумыс. На столе традиционные национальные рецепты. Гости пробуют угощения.

Ескендир Елеусизов, председатель областного совета ветеранов:

— В целом Наурыз мейрамы — это пробуждение всего живого. Это весенний праздник. Люди пробуждаются после долгой зимы, встречаются. Самое главное, это первый день 14 марта — это день встречи.

Анастасия Остертак