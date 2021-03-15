Как в СКО отметят Наурыз

Культура

21:04 15 Марта 2021

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Усадьба «Сырымбет», «Поселение Ботай», мемориальный комплекс Карасай и Агынтай батыров»и Резиденция Абылай хана. На этих объектах за пять лет проведут реставрацию.

Также до 2025 года завершат комплексное изучение архипамятников Кызыл Оба, Ак-Ирий и Байкара. В текущем году приступят и к реконструкции музея исламской культуры 19 века. Кроме того, в центре Петропавловска появится современная художественная галерея «BOTAI», где можно будет познакомиться с творчеством молодых художников и именитых живописцев. Также этим летом откроют пешеходный арбат «QYZYLJAR art center», где каждый сможет приобщиться к искусству и творчеству. А ещё в 2021 обещают долгожданное открытие нового казахского театра. Свои двери он распахнёт в конце года. Напомню, храм Мельпомены строят с опозданием от графика. За это генподрядчик уже понёс административную ответственность. Также стало известно, как североказахстанцы отметят Наурыз.

Досбол Абдриисов, и.о. руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:

— Прорабатывается вопрос по проведению его в ТВ формате. Основное мероприятие будет транслироваться 21-22 марта на всех местных телеканалах. Также мы будем его размещать на youtube-канале. Также будет всеми нашими предприятиями областными и в районах проводиться концерты, спектакли, и не только для детей, выставки, литературные вечера. Она будут в традиционном формате. Но, с соблюдением всех санитарных норм и наполняемостью не более 30%. 

Айгерим Мукашева

 

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