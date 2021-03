Более 4 тысяч индивидуальных пенсионных счетов без накоплений закрыли в СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В едином накопительном пенсионном фонде региона закрыли свыше 4 тысяч «пустых» счетов. Ликвидировать ИПС, на которых нет накоплений, начали с 1 марта.

Закрывают счета и тех, кто подавал заявление на открытие накоплений, но ни копейки не отчислил. Кроме того, с 1 апреля изменится методика расчета ежемесячных выплат из единого накопительного пенсионного фонда. Она составит 6,5 %- в первый год, и с повышением на каждые 5%- в последующие, в зависимости от общей суммы накоплений.

Галия Муканова- руководитель отдела СКОФ АО «ЕНПФ»:



— Кроме того, методикой предусмотрены поправочные повышающие коэффициенты для получателей определенных категорий: людей с инвалидностью 1 или 2 группы, установленных бессрочно, а также людей, работавших на вредных и опасных производствах, чьи накопления сформированы за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее шестидесяти месяцев.

Жанель Бисенбаева