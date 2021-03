14 марта — Көрісу күні — День приветствия

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Началась предпраздничная неделя Наурыз мейрамы. Накануне 14 марта казахстанцы отметили Көрісу күні — День приветствия. Это время, когда принято ходить друг к другу в гости и обязательно поздравлять с приходом весны. В воскресенье праздник дружно отметили работники областного историко-краеведческого музея и центральной городской библиотеки им. И.Шухова.

Поделиться сердечным теплом, выразить желание быть вместе, отдать дань уважения и почтения. Именно, такой посыл несет в себе Көресу күні. Его необходимо отмечать за пять дней до Наурыза. Североказахстанцы отметили этот праздник по-особенному.

Алтынай Сыздыкова — методист центральной городской библиотеки им. И.Шухова:



— 14 марта — Новый год, первый день весны и считается Днем приветствия. Этот год считается символом весеннего обновления, торжества любви, плодородия и дружбы.



Душевные песни, заводные танцы, богатый дастархан и дружная компания. За большим столом с национальными блюдами гости рассказывали об истории и традициях празднования Наурыз мейрамы. Этот день объединил представителей разных национальностей. Евгения Антоненко считает Наурыз символом дружбы и процветания народов, проживающих в республике.

Евгения Антоненко — старший библиотекарь центральной городской библиотеки им. И.Шухова:



— Это праздник любимый всеми народами Казахстана. Это весна, обновление, выражение дружественных чувств людей друг другу. Это не только пробуждение земли от зимней спячки. Но и радость, которая вселяется в души каждого человека.

В заврешение праздника старшие по возрасту из присутствующих дали благословение — бата, чтобы из года в год благополучие не покидало семьи.

Алишер Ашимов