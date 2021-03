Юные художники организовали экспозицию «Живописные грани»

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Достопримечательности родного города, природа, натюрморты. В одном из городских торговых центров воспитанники школы-интерната для одаренных детей представили свои картины, которые коллекционировали на протяжении 2 лет.

Школьники принесли свои самые лучшие работы. Всего их 24. Акварельная живопись, графическая, сюжетная тематика. Выполнены они в различных техниках. Экспозиция продлится 3 дня.

Данара Алгожина, преподаватель КГУ «Комплекс «Колледж искусств -специализированная школа-интернат для одарённых в искусстве детей имени Ермека Серкебаева»:

— Эта весна очень значимая для нашего учебного заведения, так как нашему учебному заведению присвоили имя народного артиста СССР, советского, казахского, камерного и оперного певца, замечательного педагога, актера Ермека Серкебаева. В честь этого наше отделение живописи, наши учащиеся продемонстрировали работы, которые выполнялись в течение 2 лет.

Анастасия Остертак