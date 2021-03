В СК назначили нового руководителя областной антикоррупционной службы

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Новый руководитель антикоррупционной службы сменил на посту Ернара Баянгазина. Жаркыну Галымову- 43. Трудовую деятельность он начал в 2000-ом. В послужном списке- служба в уголовно-исправительной системе и органах внутренних дел. В антикоррупционном ведомстве Жаркын Галымов с 2014 года. Ранее он занимал должность заместителя руководителя второго департамента республиканской антикоррупционной службы. Активу СКО его представил глава региона Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Работа, которая проводится Агентством по противодействию коррупций, и те законопроекты, нормы и правила — они работают. Это вступление нашей страны в ГРЕКО, принятие закона о всеобщем декларировании, закона об ответственности первых руководителей за коррупционные правонарушения. По итогам прошлого года в СКО была принята отставка 2 политических служащих: заместителя акима области и акима Акжарского района за преступления своих подчиненных.

Одни из лучших в стране. Северо-Казахстанская область входит в число регионов, где самый низкий уровень коррупции. Поэтому работу в этом направлении нужно проводить и дальше. Руководитель аппарата Агентства по противодействию коррупции страны Куаныш Жапаков подчеркнул, что достичь высоких показателей региону удалось благодаря слаженной и грамотной работе местной власти.



Куаныш Жапаков, руководитель Аппарата Агентства РК по противодействию коррупции:

— Это большая превентивная работа. Её мы бы не смогли осуществить без Вашей помощи. Ваша поддержка по проекту «Адалдық алаңы» и помощь в оснащении маттехбазы очень большая. Я хочу заверить коллег, что эти результаты доводятся до самого высшего руководства страны.

В завершение встречи Кумар Аксакалов выразил поддержку новому главе ведомства и обозначил основные приоритеты в работе.

Абай Альжанов