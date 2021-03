Проблемы местной медицины обсудили в областном маслихате

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Удобная, доступная, с цифровыми новинками и системами, которые будут максимально полезны медикам и пациентам. Таким должно быть современное отечественное здравоохранение во всех регионах страны, в том числе и северном. Коснемся простого, а именно интернета в здравницах области. Руководитель отдела цифровизации облздрава рассказал, что из более чем полутысячи медучреждений всемирная сеть есть в 440. С учетом требования времени и медицинских стандартов без нее медикам работать не просто.

Еркебулан Баязитов, руководитель отдела цифровизации управления здравоохранения СКО:

— В области 43 медицинские организации, в том числе 29 государственных, 14 частных, оказывают медицинскую помощь в рамках госзаказа. Во всех функционируют медицинские информационные системы сторонних поставщиков. У нас в области на сегодня функционируют две таких системы — МИС «Даму» и «Надежда».

А пациенты пользуются специальными мобильными приложениями. С их помощью можно быстро записаться на прием к нужному специалисту, вызвать его на дом или, не выходя из него, найти лекарства в аптеках. Много вопросов и предложений к медикам, в частности 3-й поликлиники, у пенсионеров. Люди не могут дозвониться до врачей. Кроме того…



Амангельды Кенжегузинов, председатель комиссии по здравоохранению и социально-бытовым вопросам областного совета ветеранов:

— К терапевту, к невропатологу, гастроэнтерологу или к глазному врачу, чтобы прийти к нему, ты должен в начале записаться, тебя поставят в очередь. Допустим, говорят, подойдите через неделю или через две.

Алия Ташетова, главный врач 3-й городской поликлиники:

— Узких специалистов это не только в нашей поликлинике, но и по области не хватает. На сегодняшний день мы надеемся на то, что придут те, кто по гранту акима учатся, у нас вопрос будет более- менее решен.

Алия Ташетова рассказала, что уже летом, в 3-ю городскую из южной столицы, примут на работу двух выпускников. Еще четверых ждут из Туркестана и пятерых молодых специалистов, окончивших высшую школу медицины Kozybayev University.

Дарья Пышмынцева